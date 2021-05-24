Привет, Северная Корея! Лукашенко ввел тотальное ужесточение работы СМИ и массовых акций в Беларуси

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко принял поправки к закону, по которым ужесточается работа СМИ и проведение акций в стране.
Об этом 24 мая сообщило БЕЛТА.
Согласно подписанному документу вводится запрет на:
- размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации,
- размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено,
- возможность лишения аккредитации журналиста СМИ,
- освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды,
- прокурорам областей, города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, которые распространяют сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности,
- журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.
Напомним, что 23 мая самолет Ryanair принудительно приземлился в национальном аэропорту "Минск" и сделал это под угрозой атаки преследовавшего его истребителя. На его борту тогда находился бывший главный редактор Телеграм-канала "NEXTA" Роман Протасевич, которого задержали после посадки.