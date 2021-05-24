Поддерживающего Лукашенко скандального нардепа исключили из фракции "Слуга народа"

Скандального народного депутата Украины Евгения Шевченко, который ранее грубо высказался в адрес журналистов-расследователей "Nexta" и встречался с непризнанный международным сообществом президентом Беларуси Александром Лукашенко, исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил в понедельник, 24 мая, нардеп из "Слуги народа" Виталий Безгин на своей странице в соцсети Facebook.

"Евгений Шевченко исключен из фракции Слуга Народа", - написал он.

На вопрос от пользователей соцсети, исключат ли Шевченко из партии "Слуга народа", Безгин ответил, что он уже не состоит в партии.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили, что самолет якобы "заминирован", однако в действительности это была спецоперация с целью задержания летевшего этим рейсом бывшего главного редактора телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, которого режим Александра Лукашенко обвиняет в терроризме.

В ответ на такие действия режима Лукашенко в отношении пассажирского самолета и Протасевича Евросоюз готовит меры по ЧП в Минске, и НАТО с ОБСЕ тоже не стоят в стороне.

Также после этого происшествия против Лукашенко выступили отдельные страны Европы и Украина.