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Оскандалившийся из-за поездки к Лукашенко "слуга" Шевченко обратился к Арахамии со странной просьбой

Оскандалившийся из-за поездки к Лукашенко "слуга" Шевченко обратился к Арахамии со странной просьбой
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф

В Украине продолжают обсуждать скандал с нардепом от "Слуги народа" Евгением Шевченко, который ездил на встречу с провозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко. "Новое время" со ссылкой на инсайдеров во фракции пишет, что депутат может добиваться громкого исключения из "Слуги народа" в парламенте.

СМИ пишет о том, что Шевченко уже несколько раз просил у главы президентской фракции Давида Арахамии исключить его. 

"Хочет хайпануть, - сказал "НВ" инсайдер в "Слуге народа". - Но Арахамия ему сказал: хочешь выходить - выходи, но самостоятельно. И он пока остается. Ему, видать, по-тихому уходить не по душе".

Напомним, в Беларуси украинский нардеп говорил о "гражданской войне" в Украине и что Майдан якобы был ошибкой. Также через Шевченко Лукашенко якобы передал послание украинскому президенту Владимиру Зеленскому, однако его содержание самопровозглашенный лидер Беларуси предпочел умолчать.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на сегодняшней пресс-конференции в Луцке прокомментировал недавние выходки нардепов из фракции "Слуга народа".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Скандал, Слуга народа, Евгений Шевченко, Давид Арахамия.
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