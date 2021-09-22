Рада признала Госдуму РФ нелегитимной

В Раде возмущены использованием населения оккупированных территорий на выборах в России.

Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания в среду, 22 сентября, приняла проект постановления о непризнании выборов в Госдуму в России.

Об этом сообщает портал ВРУ.

Проектом предлагалось признать выборы в парламент РФ нелегитимным, поскольку проводились с привлечением жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В частности в постановлении говорится о том, что государство-оккупант нарушает нормы международного гуманитарного права в области привлечения населения оккупированных территорий к голосованию по незаконно выданным паспортам, перемещения его граждан на оккупированные территории, а также неконтролируемого пересечения государственной границы.

Таким образом Рада признает выборы незаконными, а Госдуму РФ нелегитимной.

Кроме того, Украина обращается к международному сообществу с призывом дать оценку и отреагировать на фальсификации выборов и факты незаконности голосования.

Постановление было принято при поддержке 322 голосов.

Результаты голосования по непризнанию выборов в России

Как сообщалось ранее, выборы в Госдуму РФ проходили с 17 по 19 сентября. Согласно их итогам пропрезидентская партия "Единая Россия" получила большинство, рекордную поддержку также получили коммунисты, которые почти в два раза превзошли результат прошлых выборов.