Рада признала Госдуму РФ нелегитимной
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В Раде возмущены использованием населения оккупированных территорий на выборах в России.
Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания в среду, 22 сентября, приняла проект постановления о непризнании выборов в Госдуму в России.
Об этом сообщает портал ВРУ.
Проектом предлагалось признать выборы в парламент РФ нелегитимным, поскольку проводились с привлечением жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
В частности в постановлении говорится о том, что государство-оккупант нарушает нормы международного гуманитарного права в области привлечения населения оккупированных территорий к голосованию по незаконно выданным паспортам, перемещения его граждан на оккупированные территории, а также неконтролируемого пересечения государственной границы.
Таким образом Рада признает выборы незаконными, а Госдуму РФ нелегитимной.
Кроме того, Украина обращается к международному сообществу с призывом дать оценку и отреагировать на фальсификации выборов и факты незаконности голосования.
Постановление было принято при поддержке 322 голосов.
Как сообщалось ранее, выборы в Госдуму РФ проходили с 17 по 19 сентября. Согласно их итогам пропрезидентская партия "Единая Россия" получила большинство, рекордную поддержку также получили коммунисты, которые почти в два раза превзошли результат прошлых выборов.
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