Рада визнала Держдуми РФ нелегітимною

У Раді обурені використанням населення окупованих територій на виборах в Росії.

Верховна Рада України під час позачергового засідання в середу, 22 вересня, прийняла проєкт постанови про невизнання виборів в Держдуму в Росії.

Про це повідомляє портал ВРУ.

Проєктом пропонувалося визнати вибори в парламент РФ нелегітимним, оскільки проводилися із залученням мешканців тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Зокрема в постанові йдеться про те, що держава-окупант порушує норми міжнародного гуманітарного права у сфері залучення населення окупованих територій до голосування по незаконно виданими паспортами, переміщення його громадян на окуповані території, а також неконтрольованого перетину державного кордону.

Таким чином Рада визнає вибори незаконними, а Держдуму РФ нелегітимною.

Крім того, Україна звертається до міжнародної спільноти із закликом дати оцінку і відреагувати на фальсифікації виборів і факти незаконності голосування.

Постанова була прийнята за підтримки 322 голосів.

Результати голосування щодо невизнання виборів в Росії

Як повідомлялося раніше, вибори в Держдуму РФ проходили з 17 по 19 вересня. Згідно їх підсумками пропрезидентська партія "Єдина Росія" отримала більшість, рекордну підтримку також отримали комуністи, які майже у два рази перевершили результат минулих виборів.