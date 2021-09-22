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Рада визнала Держдуми РФ нелегітимною

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Верховна Рада Новина оновлена 22 вересня 2021, 14:33
Верховна Рада

У Раді обурені використанням населення окупованих територій на виборах в Росії.

Верховна Рада України під час позачергового засідання в середу, 22 вересня, прийняла проєкт постанови про невизнання виборів в Держдуму в Росії.

Про це повідомляє портал ВРУ.

Проєктом пропонувалося визнати вибори в парламент РФ нелегітимним, оскільки проводилися із залученням мешканців тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Зокрема в постанові йдеться про те, що держава-окупант порушує норми міжнародного гуманітарного права у сфері залучення населення окупованих територій до голосування по незаконно виданими паспортами, переміщення його громадян на окуповані території, а також неконтрольованого перетину державного кордону.

Таким чином Рада визнає вибори незаконними, а Держдуму РФ нелегітимною.

Крім того, Україна звертається до міжнародної спільноти із закликом дати оцінку і відреагувати на фальсифікації виборів і факти незаконності голосування.

Постанова була прийнята за підтримки 322 голосів.

Результати голосування щодо невизнання виборів в Росії
Результати голосування щодо невизнання виборів в Росії

Як повідомлялося раніше, вибори в Держдуму РФ проходили з 17 по 19 вересня. Згідно їх підсумками пропрезидентська партія "Єдина Росія" отримала більшість, рекордну підтримку також отримали комуністи, які майже у два рази перевершили результат минулих виборів.

Теги:
#Верховна Рада #Вибори #Росія #Держдума РФ
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