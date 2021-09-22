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Рада не признала выборы в России: против проголосовал только нардеп-"фанат Лукашенко"

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Евгений Шевченко
Евгений Шевченко

Нардеп говорит, что не хочет полномасштабной войны.

В среду, 22 сентября, Верховная Рада Украины приняла постановление, которым осудила привлечение жителей оккупированных Крыма и Донбасса к выборам в парламент России и признала Госдуму нелегитимной. Постановление было поддержано 322 голосами. Еще 21 нардеп голосовать отказался, а трое воздержались. И лишь один народный избранник проголосовал "против".

Ним оказался бывший нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко, которые сам сообщил об этом в своем телеграм-канале.

"Не хочу полномасштабной войны Украины с Россией. Нельзя сжигать мосты. Кто-то должен оставить возможность для диалога", — аргументировал свой поступок он.

Как сообщалось ранее, Евгений Шевченко уже попадал в скандал после визита в Беларусь на встречу с непризнанным мировым сообществом главой страны Александром Лукашенко. А позже он поддерживал действия режима во время перехвата над Минском самолета, на котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич.

В конце мая за это его исключили из партии и фракции "Слуги народа".

После этого он заявил, что намерен создать свой политический проект, ориентированный на представителей силового блока, в том числе и бывших "беркутовцев". По его словам, он желает противостоять националистам "не только на словах".

Теги:
#Верховная Рада #Россия #Госдума РФ #Евгений Шевченко
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