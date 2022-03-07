А чому не Білорусь? Одіозного нардепа-"любителя лукашенка" затримали на кордоні з Польщею

Шевченко встиг підтримати як лукашенка, так і введення російських військ у Казахстан.

Одіозного українського нардепа Євгена Шевченка, який "прославився" підтримкою пособника тероризму олександра лукашенка, затримали на кордоні з Польщею, коли він намагався перейти кордон.

Про це у понеділок, 7 лютого, повідомили джерела "Телеграфу" у прикордонній службі.

Жодних інших подробиць щодо затримання нардепа співрозмовник озвучити не зміг, крім того, що Шевченка затримали співробітники СБУ при спробі перетнути україно-польський кордон. Попередньо відомо, що колишнього "Слугу народу" відправили до Києва.

Нагадаємо, що Євген Шевченко — відомий своєю проросійською позицією нардеп, який пройшов у Верховну Раду у складі партії "Слуга народу", однак після візиту тет-а-тет до лукашенка був виключений з монобільшості.

Також Шевченко відзначився тим, що проголосував проти відмови Верховної Ради визнавати вибори до Держдуми РФ через залучення до волевиявлення мешканців окупованого Криму та Донбасу.

А вже у січні цього року Шевченко поїхав у Казахстан та підтримав введення російських військ на територію держави. На думку нардепа, участь країн-учасниць Організації договору про колективну безпеку допоможе казахській владі "навести конституційний порядок". Таким чином Шевченко схвалив введення російських військ на територію Казахстану.