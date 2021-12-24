Проти одіозного нардепа та "любителя Лукашенка" Шевченка відкрили справу про держзраду: подробиці

У Верховну Раду політик прийшов у складі "Слуги народу", але був виключений.

Українському нардепу Євгену Шевченку, за його словами, "шиють створення російського світу" – проти нього Служба безпеки України відкрила справу. Він вважає, що це пов’язано із його політичними поглядами на ситуацію в Білорусі.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Шевченко зазначив, що це "замовлення" і спрямоване на "усунення конкурента".

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Чим відомий Євген Шевченко

За даними порталу "Рада", Євгену Шевченку 49 років. Він обирався від партії "Слуга народу" у Запорізькій області. У Верховній Раді займається питаннями міжпарламентських зв’язків із Сінгапуром, Туркменістаном, Казахстаном та іншими країнами. У поле зору громадськості потрапив після того, як його викрили у підтримці самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Ще в березні він вибухнув гнівною тирадою проти його опонентів із використанням нецензурної лексики. А вже у квітні – їздив до Лукашенка на зустріч. З фракції "Слуга народу" його виключили наприкінці травня, але офіційна дата – першого червня 2021 року.

Також Шевченко нещодавно відзначився тим, що проголосував проти відмови Верховної Ради визнавати вибори до Держдуми РФ через залучення до волевиявлення мешканців окупованого Криму та Донбасу.

У своєму дописі він також згадав підозру у держзраді щодо експрезидента Петра Порошенка та нардепа Віктора Медведчука. Зазначимо, що їхні справи не пов’язані.

Нагадаємо, Петру Порошенку підозра в держзраді не вручалася, але про неї було оголошено офіційно. Як писав "Телеграф", політик знаходиться в Європі, а в Україну повернеться на початку 2022 року.