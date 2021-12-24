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Против одиозного нардепа и "любителя Лукашенко" Шевченко открыли дело о госизмене: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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У Евгения Шевченко юридическое образование Новость обновлена 24 декабря 2021, 08:20
У Евгения Шевченко юридическое образование

В Верховную Раду политик пришел в составе "Слуги народа", но был исключен.

Украинскому нардепу Евгению Шевченко, по его словам, "шьют создание русского мира" — против него Служба безопасности Украины открыла дело. Он считает, что это связано с его политическими взглядами на ситуацию в Беларуси.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Шевченко отметил, что это "заказ" и направлен он на "устранение конкурента".

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Чем известен Евгений Шевченко

Согласно данным портала "Рада", Евгению Шевченко 49 лет. Он избирался от партии "Слуга народа" в Запорожской области. В Верховной Раде занимается вопросами межпарламентских отношений с Сингапуром, Туркменистаном, Казахстаном и другими странами. В поле зрения общественности попал после того, как его уличили в поддержке самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Еще в марте он разразился гневной тирадой против его оппонентов с использованием нецензурной лексики. А уже в апреле — ездил к Лукашенко на встречу. Из фракции "Слуга народа" его исключили в конце мая, но официальная дата — первого июня 2021 года.

Также Шевченко недавно отличился тем, что проголосовал против отказа Верховной Рады признавать выборы в Госдуму РФ из-за привлечения к волеизъявлению жителей оккупированного Крыма и Донбасса.

В своем посте он также вспомнил подозрение в госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко и нардепа Виктора Медведчука. Отметим, что их дела не связаны.

Напомним, Петру Порошенко подозрение в госизмене не вручалось, но о нем было объявлено официально. Как писал "Телеграф" политик находится в Европе, а в Украину вернется в начале 2022 года.

Теги:
#СБУ #Петр Порошенко #Госизмена #Виктор Медведчук #Евгений Шевченко
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