Одіозний нардеп-фанат Лукашенка оскандалився у Раді з військовою формою

Колеги Шевченка не оцінили його жесту і змусили покинули зал засідань

Понеділок, 18 липня, ледь не почався у Верховній Раді України зі скандалу, у який міг потрапити народний депутат Євген Шевченко, який "прославився" підтримкою білоруського президента олександра лукашенка. Цього разу колишній "слуга народу" прийшов у стіни парламенту у військовій формі, чим неабияк розлютив власних колег.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у власному Telegram-каналі, опублікувавши відео з неприємною ситуацією.

За його словами, Шевченко прийшов у військовій формі, нібито з розвідки. За це отримав зауваження від колег, які вважають, що у парламентському залі не треба хизуватися формою, особливо під час війни. Після цього виникла словесна перепалка, але Шевченко все ж покинув стіни Верховної Ради, аби переодягнутися, проте після цього не повернувся.

Нагадаємо, що за словами самого Євгена Шевченка, він добровільно пішов служити до Збройних сил України в одну з військових частин Києва. Цю інформацію нардеп повідомив після того, як його затримали на кордоні з Польщею, коли він намагався перейти кордон. Щоправда, екс-"слуга" цю інформацію заперечував.

Варто зазначити, що до цього Шевченко встиг "прославитися" своєю проросійською позицією, проголосувавши проти відмови Верховної Ради визнавати вибори до Держдуми РФ через залучення до волевиявлення мешканців окупованого Криму та Донбасу. А також візитом на особисту розмову з білоруським президентом олександром лукашенком, який відкрито підтримує кривавого диктатора володимира путіна та війну проти України.