Коллеги Шевченко не оценили его жест и заставили покинуть зал заседаний

Понедельник, 18 июля, чуть не начался в Верховной Раде Украины со скандала, в который мог попасть народный депутат Евгений Шевченко, "прославившийся" поддержкой белорусского президента александра лукашенко. В этот раз бывший "слуга народа" пришел в стены парламента в военной форме, чем изрядно разозлил собственных коллег.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в собственном Telegram-канале, опубликовав видео с неприятной ситуацией.

По его словам, Шевченко пришел в военной форме, якобы из разведки. За это получил замечания от коллег, которые считают, что в парламентском зале не нужно кичиться формой, особенно во время войны. После этого возникла словесная перепалка, но Шевченко все же покинул стены Верховной Рады, чтобы переодеться, однако после этого не вернулся.

Напомним, что, по словам самого Евгения Шевченко, он добровольно пошел служить в Вооруженные силы Украины в одну из воинских частей Киева. Эту информацию нардеп сообщил после того, как его задержали на границе с Польшей, когда он пытался перейти границу. Правда, экс-"слуга" эту информацию отрицал.

Стоит отметить, что до этого Шевченко успел прославиться своей пророссийской позицией, проголосовав против отказа Верховной Рады признавать выборы в Госдуму РФ из-за привлечения к волеизъявлению жителей оккупированного Крыма и Донбасса. А также визитом на личный разговор с белорусским президентом александром лукашенко, который открыто поддерживает кровавого диктатора владимира путина и войну против Украины.