В Украине приостанавливает вещание еще один канал: хозяином является нардеп от "ОПЗЖ"

Канал не уходит в журналистское небытие навсегда

Вслед за изменениями в работе известных телеканалов "Украина" и "Украина 24", принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову, решил напомнить о себе и владелец канала LIVE, вещающего в нашей стране с августа 2020 года. Так, с пятницы, 15 июля, СМИ официально останавливает свою работу. Сообщается, что на экраны к любимым телезрителями программа телевещания должна вернуться сразу после окончания военного положения в Украине.

Информацию о временном прекращении работы телеканала сообщили на сайте дистрибьютора спутникового ТВ Viasat. Причина такого шага официально пока не озвучивалась.

Разумеется, что телеканал из-за отсутствия программы вещания будет исключен из доступного для пользователей пакета, ведь никого не интересует смотреть в темный экран.

Резонансным этот момент является потому, что канал LIVE находится в собственности народного депутата от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Вадима Столара. Изначально медиа появилось в украинском пространстве под названием Kyiv.Live, но позже было переименовано. Украинским телезрителям телеканал известен с августа 2020-го.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что грозит медаимперии Ахметова, который решил передать свои два телеканала государству. Спойлер — пока все выглядит весьма печально.