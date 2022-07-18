Нардепа-"слугу" подозревают во взятке на 558 тыс. грн: завершено следствие

Депутат обещал частному поставщику медоборудования содействовать победе в тендерах

Пока Марьяна Безуглая и Николай Тищенко выясняют, кто из них самый плохой депутат и член партии "Слуга народа", их однопартийца будут судить за махинации с тендерами на поставку медицинского оборудования. Речь идет о Сергее Кузьминых, который в конце января попался с поличным при попытке получения взятки.

О том, что защита Кузьминых получила доступ к материалам дела, чтобы подготовиться к суду, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Его специалисты вместе с представителями Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) объявили о завершении расследования этого дела.

По данным следствия, осенью 2021 некая частная компания выразила желание поставлять медицинское оборудование больницам Житомирской области. На что ее представителям сообщили, что им следует согласовать этот вопрос с одним из народных депутатов. Во время встречи нардеп пообещал, что будет обеспечивать компании победу в тендерах, закупки по которым ведутся за государственный счет. Он попросил за свои услуги 30% от сумм договоров, заключенных с больницей.

Первой стала больница №2 им. В.П. Павлусенко. По этой схеме она приобрела оборудование на 40 млн. грн. Именно во время этого тендера нардеп намекнул, что будет участвовать в дальнейших проектах, если ему заплатят – он называл это гарантией для себя на будущее.

Итак, когда больница закупила систему ультразвуковой диагностики, Кузьминых потребовал от компании поставщика 558 тысяч гривен, что составило 30% суммы сделки. В будущем он планировал получить 11,25 млн грн при содействии в закупке аппарата МРТ стоимостью 37,499 млн грн. Рассчитывал нардеп и на 398,33 тыс. грн. от тендера на приобретение лапароскопического набора в операционную больницы – его полная стоимость составляла 1,19 млн. грн.

Как сообщал "Телеграф", о разоблачении Кузьминых стало известно 28 января. Но задержать его тогда не удалось, ведь на него распространялась депутатская неприкосновенность. Нардепу выписал повестку на проведение следственных действий, которые он проигнорировал. Уже 31 января Кузьминых объявили о подозрении, но после этого он стал избегать участия в заседаниях Высшего антикоррупционного суда Украины. Впрочем, в конце мая – через четыре месяца после начала следствия – ему все же избрали меру пресечения.