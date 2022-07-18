Нардепа-"слугу" підозрюють у хабарі на 558 тис. грн: завершено слідство

Депутат обіцяв приватному постачальнику медобладнання сприяти перемозі у тендерах

Поки Мар’яна Безугла і Микола Тищенко з’ясовують, хто з них найгірший депутат і член партії "Слуга народу", їхнього однопартійця судитимуть за махінації з тендерами на поставку медичного обладнання. Йдеться про Сергія Кузьміних, який наприкінці січня попався на гарячому при спробі отримати хабаря.

Про те, що захист Кузьміних отримав доступ до матеріалів справи, щоби підготуватись до суду, повідомили у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Його фахівці разом із представниками Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про завершення розслідування цієї справи.

За даними слідства, восени 2021 року певна приватна компанія висловила бажання постачати медичне обладнання лікарням Житомирської області. На що її представникам повідомили, що їм варто узгодити це питання з одним із народних депутатів. Під час зустрічі нардеп пообіцяв, що забезпечуватиме компанії перемогу в тендерах, закупівлі за якими ведуться державним коштом. Натомість він попросив за свої послуги 30% від сум договорів, укладених із лікарнею.

Першою стала лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка. За цією схемою вона придбала обладнання на 40 млн грн. Саме під час цього тендеру нардеп і натякнув, що братиме участь у подальших проектах, якщо йому заплатять – він називав це гарантією для себе на майбутнє.

Отже, коли лікарня закупила систему ультразвукової діагностики, Кузьміних зажадав від компанії постачальника 558 тисяч гривень, що становило 30% від суми угоди. В майбутньому він планував отримати 11,25 млн. грн за сприяння у закупівлі апарату МРТ вартістю 37,499 млн грн. Розраховував нардеп і на 398,33 тис. грн від тендеру на придбання лапароскопічного набору в операційну лікарні – його повна вартість становила 1,19 млн грн.

Як повідомляв "Телеграф", про викриття Кузьміних стало відомо 28 січня. Але затримати тоді його не вдалось, адже на нього поширювалась депутатська недоторканність. Нардепу виписали повістку на проведення слідчих дій, які він проігнорував. Уже 31 січня Кузьміних оголосили про підозру, але після цього він почав уникати участі в засіданнях Вищого антикорупційного суду України. Втім, у кінці травня – за чотири місяці від початку слідства – йому все ж обрали запобіжний захід.