Одиозный нардеп-фанат Лукашенко на самом деле помогал ГУР - резонансное заявление Буданова

Разведка использовала все каналы для коммуникации с Беларусью и даже депутатов

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что одиозный нардеп Евгений Шевченко, которого выгнали из зала Рады за то, что он пришел туда в военной форме, на самом деле работал на нашу разведку.

Об этом Буданов заявил во время интервью проекту "Разные люди"

По его словам, бывший "Слуга народа", которого еще называют "фанатом Лукашенко" был задействован ГУР, чтобы построить коммуникацию с Беларусью и не допустить вступления РБ в войну.

"Мы задействовали все возможные наши каналы для коммуникации (с Беларусью — Ред.), которые у нас были. Даже задействовали народного депутата одного. Это тоже правда. Ради того, чтобы не допустить втягивания Беларуси, как страны, в эту войну — это первая цель. И второе — когда произошло вытеснение и бегство российской армии, чтобы не допустить повторных попыток заходов с территории Беларуси в Украину или попыток нанесения ударов. Как показало время, по состоянию на сейчас, этого удалось добиться", — сказал Буданов, добавляя, что депутат о котором шла речь — это Евгений Шевченко.

Напомним, что Евгений Шевченко, "прославился" поддержкой белорусского диктатора александра лукашенко. По словам самого нардепа, он добровольно пошел служить в Вооруженные силы Украины в одну из воинских частей Киева. Эту информацию нардеп сообщил после того, как его задержали на границе с Польшей, когда он пытался перейти границу. Правда, экс-"слуга" эту информацию отрицал. А уже летом 2022 года он попал в громкий скандал, когда пришел в Верховную Раду в военной форме. Его коллеги такой жест не оценили и набросились с требованием выйти из зала и переодеться.