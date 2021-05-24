Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял

В понедельник, 24 мая, стало известно, что скандального народного депутата Украины Евгения Шевченко, который ранее грубо высказался в адрес журналистов-расследователей "Nexta" и встречался с непризнанным международным сообществом президентом Беларуси Александром Лукашенко, исключили из фракции "Слуга народа".

Этому предшествовали два поста Шевченко на его странице в соцсети Facebook. Явно по следам задержания экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В одном из них Шевченко приводит фото своей встречи с Лукшанеко и пишет: "Бацька вам, не Янукович!" Во втором уверяет, что он "с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления". И подчеркивает, что Украина будет богатой, а власть справедливой, но после следующих выборов.

Почему Шевченко позволяет себя так много, а Офис президента Украины, где принимаются все решения, отреагировал на это лишь сейчас, "Телеграфу" рассказал эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

По словам эксперта, Шевченко, который прошел в парламент от "Слуги народа" по избирательному округу №76 (Вознесеновский, Хортицкий районы города Запорожье), относится к тем мажоритарщикам, которые сами "порешали" всё на своем округе. А потому не имеют никаких сантиментов к тем, под чьими знаменами прошли в Раду.

"Потому Шевченко и ведет себя так, как человек, который ничего не должен президенту. И так оно, по сути, и есть", – поясняет Николай Мельник.

Он подчеркивает, что не проукраинские взгляды нардепа Евгения Шевченко проявились практически сразу.

"Практически сразу он заявил, что каждый, кто выступает против Минских соглашений в их фактически российской трактовке, является воинственным меньшинством, на которое Зеленский не должен обращать внимания. Кроме того, Шевченко называл всех, кто не поддерживает сдачу интересов Украины путем реализации Минских соглашений именно в таком виде, вражескими по отношению к себе и той постсоветской Украины, которая близка ему по духу. Потом были его спичи в адрес Лукашенко – как он им восхищается. Далее – поездка в Минск, личная встреча с Лукашенко. И теперь вот такие заявления в соцсетях", – перечисляет Николай Мельник путь нардепа к изгнанию из фракции.

Эксперт подчеркивает, что Офис президента вынужден был до поры до времени закрывать на это глаза, ограничиваясь некими устными предупреждениями. Всё потому, считает Николай Мельник, что в ОП просто не видели угрозы своему имиджу от таких действий Шевченко.

"Ведь изначально и Зеленский, и его Офис также считали, что кто против Минских соглашений в их нынешнем виде – тот неправ. Но сейчас ситуация изменилась. Зеленский, по сути, встал на рельсы "Армія. Мова. Віра" своего предшественника. Он постоянно позиционирует свою проевропейскость, проНАТОвскость, проукраинскость. И в этой парадигме ни ранее убранному из фракции Дубинскому, ни Шевченко, ни ряду других депутатов, которые исповедуют откровенно пророссийские взгляды, места нет. Тем более нет места тем, кто, имея пророссийские взгляды, не может их держать при себе. Как Шевченко. Потому его исключение из фракции "слуг" является последовательным шагом Офиса президента, который пытается придать фракции власти проукраинский лоск. Есть и еще один момент. Если ты не обращаешь внимания на депутата, который идет вразрез с линией партии, значит, ты не можешь продемонстрировать силу, власть. Следовательно – зачем тебя слушать, как тебя уважать? Потому Офис президента и вынужден был пойти на такой шаг", – резюмирует Николай Мельник.

В апреле "Телеграф" сообщал, что нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко хочет добиться громкого исключения из фракции СН в парламенте.

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк, комментируя "Телеграфу" скандалы с участием "слуг", включая Шевченко, отметил, что они свидетельствуют о продолжающимся расколе партии "Слуга народа".