пригожин натякнув, що має контакт із Будановим: обіцяє через нього допомогти американцям

Ватажок найманців заявив, що нібито має намір співпрацювати з главою укринської розвідки

Ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин, який нещодавно звинуватив Міноборони росії у брехні, заявив, що нібито передасть тіло загиблого в боях за Бахмут американського добровольця Ніколаса Дуйена Меймера. За допомогою він планує звернутися не аби до кого, а до голови ГУР України Кирила Буданова.

Про це повідомляє його прес-служба. Ватажок найманців наголосив, що зробить це "спеціально для видання The Washington Post".

За словами пригожина, The Washington Post відгукнулося на його прохання та передало всі "імена, паролі та явки", необхідні для передачі тіла українській стороні з подальшою доставкою на батьківщину. При цьому він повідомив, що співпрацювати нібито має намір особисто з головою української розвідки Кирилом Будановим.

"Безумовно, я передам тіло американця, зроблю спеціально для видання The Washington Post. Вони відгукнулися на моє прохання, я сьогодні в личку отримав усі імена, паролі, явки. Зараз працюватимемо із замовниками. Будемо працювати жорстко, "в рамках закону", я б так сказав. А передавати, звичайно ж, буду, з трьох разів здогадайтеся, через кого. Хто не здогадався, підказка: через ГУР, через Кирила Буданова", — сказано у повідомленні пригожина.

Нагадаємо, вчора The Washington Post написала, що пригожин не вперше намагатиметься співпрацювати з українською розвідкою. На початку 2023 року він зв’язувався з ГУР і пропонував угоду — ЗСУ здають Бахмут, а натомість отримують інформацію про місця розташування російських військ для завдання по них удару. Однак, судячи із ситуації в Бахмуті сьогодні, угода з окупантами так і не відбулася.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що найманці "Вагнера" погрожують російському депутату публічною розправою. Якщо росія програє у війні (нібито через генерал-лейтенанта Віктора Соболєва), "вагнерівці" погрожують прийти на Червону площу та зґвалтувати його у збоченій формі.