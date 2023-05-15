кадиров проспонсував українські спецслужби за коня: дивна історія від голови Чечні

Президент Чечні дякує "українським спецслужбам" за допомогу

Глава Чеченської Республіки рамзан кадиров заявив, що викупив свого породистого коня Зазу в українських спецслужб. У 2014 році проти його тварини було введено міжнародні санкції, а на початку березня 2023 року коня викрали зі стайні в Чехії.

Про це друг путіна повідомив у своєму Telegram-каналі. За словами кадирова, він заплатив за свого улюбленця "справжні копійки" — 18 тисяч доларів.

На початку 2023 року з кадировим зв’язалися нібито "представники українських спецслужб", які запропонували викупити коня з "європейського полону". Президент Чечні погодився і подумав, що операцію буде оформлено офіційно: з коня знімуть усі санкції та легально спрямують додому, але сталося інакше. За словами кадирова, "українські спецслужби" у змові з чеченськими поліцейськими викрали коня з його стійла, що ретельно охороняється.

Повернення коня, вартістю 17 тисяч євро, коштувало кадирову 18 тисяч доларів. Однак цю ціну він назвав дешевою.

"Усім тоді здалося дивним те, як дорогий скакун може просто зникнути. Виявляється, може. Зараз Зазу на шляху додому. І обійшлося мені його повернення... увага: 18 тисяч доларів! Так, так, саме в таку суму його тоді оцінили чеські органи правопорядку. Враховуючи його реальну вартість і прекрасний родовід, це справжні копійки!" — Повідомив кадиров.

Однак президент Чечні не пояснив, кому саме він платив гроші: чеській поліції чи "українським спецслужбам". Ця новина насмішила користувачів мережі, вони жартують, що скоро всі путіністи працюватимуть на Україну:

І цей спалився. Ще місяць і всі працюватимуть на СБУ, адже кораблик тоне.

Чисто латентний донатер.

Та всі вони працюють на ЗСУ.

Троянський кінь, дон.

А кадировців скільки викупив?

Він хоче ЗСУ конокрадами виставити?

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що рамзан кадиров пригрозив створити власну армію. За його словами, особлива силова структура потрібна "для захисту пригноблених народів у всьому світі".