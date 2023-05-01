"Бухав разом з дімоном": кадиров погрожує створити свою армію і назвав її цілі

кадиров розмріявся про свою армію

Глава Чеченської Республіки рамзан кадиров, який недавно відмовився зустрічатися зі звільненими полоненими, зробив нову дивну заяву. Цього разу він почав погрожувати створенням власної армію.

Як заявив шанувальник путіна під час виступу в Російському університеті спецназу 30 квітня, його силова структура потрібна "для захисту пригноблених народів у всьому світі".

"Останнім часом я все частіше думаю, щоб створити хорошу таку армію, щоб могли перебратися до різних держав і захищати народи, які обмежують ті країни, які називають себе найдемократичнішими", — сказав кадиров.

За його словами, до нової армії входитимуть "люди з усього світу і патріоти, готові віддати життя заради порядку".

У мережі вже відреагували на дивне бажання кадирова. Декому здалося, що він почав зловживати спиртним, як ще один окупант високого рангу — дмитро медведєв. Інші почали жартувати, що кадиров вже став схожим на російську блогерку Інстасамку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що опухлий кадиров насмішив мережу фото "трофеїв з фронту".