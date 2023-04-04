Москвичі проти чеченців: у москві протестують проти будівництва мечеті, кадировці погрожують усіх вбити

Кадирівцям усе "одного з ким воювати"

У росії охоронці православних скрепів і кадирівські мусульмани вступили в протистояння щодо будівництва мечеті у москві. В столиці держави-агресора хочуть звести мусульманський центр на 60 тисяч осіб, інформують місцеві ЗМІ.

Як повідомляє рух InfomNapalm, на Московщині православні вийшли протестувати проти будівництва великої мечеті. На цю акцію вже відреагував і сам Кадиров і його бойовики, які заявили, що їм всеодно проти кого воювати і якщо буде треба, вони вгамують зі зброєю всіх, хто перешкоджає будівництву мечеті. Тож поки що звертаються до влади, щоб вона сама покарала і розігнала мітингувальників.

Будівлю планують звести на Святому озері в Косино-Ухтомському районі москви. Саме через це будівництво в районі святині сотні вірян влаштовують щотижневі мітинги. До складу мітингувальників входять представники різних православних організацій і приходів.

"Хто влаштовує усі ці міжнаціональні моменти, він повинен сидіти у в’язниці, або бути знищеним. Ми не погрожуємо, а попереджаємо. Якщо ви пішли проти волі Всевишнього, ми будемо воювати і з вами. Нам без різниці, з ким воювати", — сказав озброєний чоловік.

На думку чеченського вождя рамзана кадирова, ситуація має розв’язатися дипломатичним шляхом. Він заявив, що учасники анти мусульманських мітингів мають показати свій патріотизм "на СВО". Тобто відправитися вмирати в Україну. У себе в Telegram-каналі він написав, що мітингувальники діють для вигоди Заходу.

Нагадаємо, що кадиров закликав російських військових не плакати на камеру. Тим часом кадирівці застрелили у Чечні двох чоловіків.