Розкрилися нові деталі про "вірусне" відео з кадировцем і викраденим з України хлопчиком

Хлопчик на відео не є тим, про кого говорять у мережі

Через соціальні мережі розлетілося відео з чеченцем та хлопчиком, який побачивши український прапор вигукнув "Слава Україні!". Користувачі мережі вже припустили, що дитину звуть Іван Малиновський, але ця інформація не відповідає дійсності.

Як інформує "Магнолія ТВ", до їхньої служби розшуку дітей надійшла величезна кількість звернень з проханням перевірити це відео.

"Ми ретельно перевірили інформацію, а також зв’язалися з мамою Івана, яка його розшукує. Жінка підтвердила, що на відео не її син, не Іван Малиновський", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошуки Малиновського продовжуються, як і спроби ідентифікувати хлопчика на відео.

У випадку, якщо хтось володіє інформацією, їх просять звернутися на гарячу лінію 116000 або в telegram-бот @missingchildren_bot.

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