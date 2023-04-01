Вскрылись новые детали о "вирусном" видео с кадыровцем и похищенным из Украины мальчиком

Мальчик на видео не является тем, о ком говорят в сети

По социальных сетях разлетелось видео с чеченцем и мальчиком, который завидев украинский флаг воскликнул "Слава Украине!". Пользователи сети уже предположили, что ребенка зовут Иван Малиновский, но эта информация не соответствует действительности.

Как информирует "Магнолия ТВ", в их службу розыска детей поступило огромное количество обращений с просьбой проверить это видео.

"Мы тщательно проверили информацию, а также связались с разыскивающей его мамой Ивана. Женщина подтвердила, что на видео не ее сын, не Иван Малиновский", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски Малиновского продолжаются, как и попытки идентифицировать мальчика на видео.

В случае, если кто-то обладает информацией, то их просят обратиться на горячую линию 116000 или в telegram-бот @missingchildren_bot.

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Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, в каких условиях приходится жить похищенным из Украины детям, а также чему их учат россияне.

Кроме того ранее "Телеграф" писал о том, что в россии созданы специальные лагеря, в которых "перевоспитывают" похищенных украинских детей. В некоторых из этих лагерей культивировалось военное воспитание.