Кадыровцам все "одного с кем воевать"

В россии охранники православных скреп и кадыровские мусульмане вступили в противостояние по поводу строительства мечети в москве. В столице государства-агрессора хотят построить мусульманский центр на 60 тысяч человек, информируют местные СМИ.

Как сообщает движение InfomNapalm, в Московии православные вышли протестовать против строительства большой мечети. На эту акцию уже отреагировал и сам Кадыров и его боевики, заявившие, что им все равно против кого воевать и если будет нужно, они угомонят с оружием всех, кто препятствует строительству мечети. Поэтому пока обращаются к власти, чтобы она сама наказала и разогнала митингующих.

Здание планируют построить на Святом озере в Косино-Ухтомском районе москвы. Именно из-за строительства в районе святыни сотни верующих устраивают еженедельные митинги. В состав митингующих входят представители разных православных организаций и приходов.

"Кто устраивает все эти межнациональные моменты, он должен сидеть в тюрьме или быть уничтоженным. Мы не угрожаем, а предупреждаем. Если вы пошли против воли Всевышнего, мы будем воевать и с вами. Нам без разницы, с кем воевать", – сказал вооруженный мужчина.

По мнению чеченского вождя рамзана Кадырова, ситуация должна решиться по дипломатическому пути. Он заявил, что участники антимусульманских митингов должны показать свой патриотизм "на СВО". То есть отправиться умирать в Украине. У себя в Telegram-канале он написал, что митингующие действуют на благо Запада.

Напомним, что кадыров призвал российских военных не плакать на камеру. Тем временем кадыровцы застрелили в Чечне двух мужчин.