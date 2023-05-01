"Бухал вместе с димоном": кадыров грозится создать свою армию и назвал ее цели

кадыров размечтался о собственной армии

Глава Чеченской республики рамзан кадыров, который недавно отказался встречаться с освобожденными пленными, сделал новое странное заявление. На этот раз он пригрозил создать собственную армию.

Как заявил любитель путина во время выступления в Российском университете спецназа 30 апреля, его силовая структура нужна "для защиты угнетенных народов по всему миру".

"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными", — сказал кадыров.

По его словам, в новую армию будут входить "люди со всего мира и патриоты, готовые отдать жизнь ряда порядка".

В сети уже отреагировали на странное желание кадырова. Некоторым показалось, что он начал злоупотреблять спиртным, как еще один оккупант высокого чина — дмитрий медведев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что опухший кадыров насмешил сеть фотографиями с якобы "трофеями с фронта".