"Нужно отработать": кадыров не стал встречаться с освобожденными пленными и шлет их обратно на войну

После освобождения чеченских военных в рамках обмена пленными с Украиной кадыров показал свое истинное отношение к ним

Пока в Украине со слезами на глазах радуются возвращению наших военнопленных, глава Чечни рамзан кадыров даже не удосужился встретиться со своими освобожденными из плена бойцами, тем самым показав свое настоящее отношение к ним.

По его мнению, у чеченского воина якобы не должно быть никаких причин, чтобы оказаться в плену. А после освобождения каждый военный должен вновь отправить на фронт и доказать, что у него не было другого выхода. Об этом рамзан кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

"Поэтому я не встретился с вернувшимися. Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль", — заявил он.

Между делом кадыров не забыл упомянуть, что он, конечно же, рад, что военные остались живы. Но тут же он заявлет, что за час до своего пленения бойцы связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. А по мнению кадырова каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон

"Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг. Что присяга, долг и честь превыше всего!", — подытожил кадыров.

Как отреагировали в сети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что опухший рамзан кадыров насмешил сеть фотографиями с якобы "трофеями с фронта" в виде американского Stinger и украинской "Иглы".