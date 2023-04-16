Большой обмен пленными на Пасху: Украина вернула 130 военных (фото)

Освобождены защитники, которые попали в российский плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях

В Украине состоялся очередной большой обмен пленными. На сей раз 130 наших военных удалось вернуть домой к пасхальным праздникам. Обмен проходил в последние дни в несколько этапов.

Об этом сегодня, 16 апреля, в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, к своим родным наконец вернулись военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ, рядовые и сержанты, которые попали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

"Квинтэссенцией этого праздника есть надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их. Жизнь наших – самая высокая ценность для нас. "Герои должны быть живы", так всегда говорит Президент Владимир Зеленский, чью задачу выполняет наша команда, Координационный штаб по обращению с военнопленными. Эта задача звучит коротко: вернуть всех", — отметил Ермак.

Он заверил, что Украина обязательно вернет домой каждого своего защитника, оказавшегося в российском плену.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в преддверии Нового года Украина смогла вернуть из российского плена 140 своих военных. Среди вернувшихся воинов были также защитники Мариуполя и острова Змеиный.