Украина вернула из плена рф 100 военных: среди них защитники "Азовстали", Мариуполя и Гостомеля (фото, видео)

Часть освобожденных людей имеет серьезные ранения или заболевания

Украина вернула из российского плена еще 100 наших воинов. Речь идет о военных, моряках, пограничниках и нацгвардейцах. Среди них также есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля.

Об этом сегодня, 10 апреля, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, часть освобожденных людей имеет серьезные ранения или заболевания. Им будет оказана вся необходимая помощь и для этого ОП будет делать все возможное. Ермак также подчеркнул, что одной из главных задач президента Владимира Зеленского является возвращение всех украинских пленных.

"Такие дни, как сегодня, можно охарактеризовать цитатой итальянского проповедника Франциска Ассизского: "Начните делать то, что нужно. Потом делайте то, что может быть. И вы вдруг обнаружите, что делаете невозможным. Это был непростой обмен, и я благодарен всей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за то, что каждый делает то, что часто многим может казаться невозможным. Делает свою работу, очень важную сегодня", — отметил Андрей Ермак.

С особой радостью он сообщил об обмене пленными родственникам вернувшихся защитников, которые ждали своих родных дома в течение длительного времени.

"Ожидание – это всегда очень сложный и нервный процесс. Наши – дома. И мы вернем всех. Потому что люди – главная ценность Украины", — подытожил глава ОП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что перед Новым годом из российского плена удалось освободить 140 человек, из которых 132 мужчины и 8 женщин. Среди них были также защитники Мариуполя и острова Змеиный.