Появились фото масштабного обмена — освобождены 130 украинских Героев

Сегодня Украина совершила масштабный обмен пленными, вернув домой 130 воинов. Это 126 защитников и 4 защитницы.

Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец. Среди освобожденных – 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 25 нацгвардейцев, 23 пограничника, 21 воин Военно-морских сил Украины, восемь "терробороновцев" и восемь представителей Государственной специальной службы транспорта. Среди возвращенных – 87 защитников Мариуполя, 71 – из "Азовстали".

Также возвращены наши люди, попавшие в плен в многострадальных Бахмуте и Соледаре. Самому младшему уволенному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года. Все они получат медицинскую помощь, смогут восстановить банковские карты и документы.

"Это еще одна наша победа. 130 семей смогут снова увидеть и обнять своих родных! С начала полномасштабного вторжения уже удалось уволить 1993 украинца! Работаем дальше!" – говорится в сообщении.

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