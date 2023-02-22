"Воспринимайте освобожденных из плена героями, уважайте их, а не жалейте" — Тайра дала ценные рекомендации

Когда освобожденных из плена начинают жалеть, это очень вредит психологическому состоянию, говорит волонтер и парамедик.

В плену украинским защитникам и гражданским пленникам рассказывают, что на Родине их считают изменниками. Об этом волонтер и парамедик Юлия Паевская рассказала в интервью для "Громадське радио".

"Наше общество не отдает себе отчета в масштабах войны. Ведь слишком много информации и людям переварить (понять) все достаточно трудно. Поскольку мы ведем войну не только оружием, это, в том числе информационная война. В любом постсоветском государстве, в том числе в Украине есть "провтык" с контрпропагандой. В плену рассказывают, что украинцы их считают изменниками. Пленные ожидают, что их будут воспринимать отрицательно, отстраненно", – поделилась Юлия.

Тайра отметила, что очень рада, когда общество наоборот воспринимает всех возвращающихся из российских тюрем — героями.

"Самое главное, что в обществе не слишком много жалости к людям, пережившим плен, — убеждена Юлия Паевская. — Когда их начинают жалеть, это очень вредит психологическому состоянию. Надо показывать уважение и поддержку — это самое главное. Вы можете жалеть внутри, но не показывайте это в целом. Защитник, прошедший плен, очень не хочет чувствовать, что он "какой-то не такой".

Паевская добавила, что наше общество должно помогать возвращаться к общественной жизни жертвам плена, "prisoners of war". Как пример, Юлия привела организацию в США, которая работает с военнопленными и отметила, что планирует выйти с ними на связь, чтобы перенять опыт.

"Парням и девушкам, которые вернулись, советую не замыкаться в себе, найти в себе ресурс, чтобы выйти. Я, например, начала со спорта, хотя была в ужасном физическом состоянии. Через два месяца я даже смогла вернуться в соревнования — участвовала в Warrior Games во Флориде: когда ты побеждаешь себя, свою слабость, свое недоверие к себе, своему телу, своему сознанию — начинается процесс восстановления", – убеждена Юлия Паевская.

Многие ветераны нуждаются в возвращении на фронт, чтобы почувствовать себя восстановленными. Некоторым, наоборот, стоит найти себя в гражданской жизни. Тайра уверена, что границ и ограничений не существует для прошедших ад плена. И что даже в этой истории и досадном опыте можно и нужно обрести силу, а не слабость.