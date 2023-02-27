Росіяни "гальмують" процес обміну полоненими — Юлія Паєвська (Тайра)

Найбільша проблема із поверненням українських дітей, вивезених в рф, каже волонтерка

Обмін полоненими не залежить від української сторони, хоч вона намагається робити все можливе. Про це в національному телемарафоні розповіла парамедик, звільнена з полону Юлія Паєвська (Тайра).

"Ворог тормозить повернення українських військових і цивільних. Можливо, їм все одно на своїх, або ж росіяни виконують інші задачі. Але не слід забувати, що окупанти використовують наших українців, як інформаційну зброю. Тому все, що ви чуєте від російської сторони — можна перевертати навпаки". — зазначила Тайра.

Юлія також додала, що найбільша проблема із поверненням дітей. Адже наразі подавати дитину в розшук можуть тільки родичі, а українські сироти залишаються досі на російській території.