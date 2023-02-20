Як сім’ї полоненого чи загиблого героя отримати допомогу — в фонді "Тайри" "Мрія" розповіли деталі

Разом ми можемо все пережити, наголошує Юлія "Тайра" Паєвська

Рідні військовополонених, цивільних бранців і загиблих героїв можуть отримати допомогу від фонду "Мрія" Юлії Паєвської. Для цього їм потрібно заповнити онлайн-анкету і очікувати зворотного контакту від команди фонду.

Фонд може надати юридичну, психологічну допомогу батькам і дітям, матеріальну підтримку та зробити суттєву інвестицію в розвиток і освіту дітей. Про це пише Юлія Паєвська, засновниця фонду.

"Якщо ви дружина або чоловік, мама чи тато, син або донька полоненого, зниклого безвісти або полеглого Захисника чи Захисниці України, ви можете докласти мінімум зусиль, та витратити кілька хвилин часу і заповнивши цю форму-опитувальник — стати підопічним Фонду "Мрія". Нам важливо лишатися з вами в найважчі часи, важливо підтримати, важливо допомогти. Бо ви не одні, ми не одні. Бо разом ми все можемо пережити." — написала у своєму Facebook Юлія Паєвська.

Родинам, які потребують допомоги, потрібно вказати особисті дані і зазначити статус "Захисника": зниклий безвісти, загинув, у полоні. Також рідних просять повідомити про кількість дітей, їх бажання щодо отримання освіти, додаткових знань з програмування чи інших навчальних дисциплін, потреби їх сім’ї.

У пресслужбі фонду "Мрія" також зазначили, що в російських в'язницях перебувають не тільки українські військові, а й цивільні бранці. Окупанти відходячи з українських територій брали із собою заручників: це могли бути і лікарі, інженери, викладачі (цивільне населення). Вони не мають гарантій потрапити у списки на обмін. Оскільки повернення полонених часто є питанням непублічним — їх родини залишаються без належної уваги та підтримки.

Також проблема дітей загиблих героїв — є найбільш болючою для українського суспільства. Нині в Україні багато дітей, які втратили батька чи матір на фронті. Це діти нової української генерації, якій потрібно буде займатися відновленням України після перемоги. І ми маємо докласти усіх зусиль, щоб вони не жили з відчуттям "безбатьківщини". Ми всі маємо інвестувати у їхнє майбутнє, бо це і наше з вами майбутнє, це майбутнє всієї країни. Сім’ї загиблих героїв — не менш важливі і часто потребують фінансової та моральної підтримки для навчання і виховання дітей.

Анкету можна заповнити за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB93PJu3Q52A7OpCqZGiGmOiezXhu1Ycp79ZGj7cSppNQCCQ/viewform