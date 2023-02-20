Как семье пленного или погибшего героя получить помощь — в фонде "Тайры" "Мрия" рассказали детали

Вместе мы можем все пережить, отмечает Юлия "Тайра" Паевская

Родные военнопленных, гражданских пленных и погибших героев могут получить помощь от фонда "Мрия" Юлии Паевской. Для этого им нужно заполнить онлайн-анкету и ждать обратного контакта от команды фонда.

Фонд может предоставить юридическую, психологическую помощь родителям и детям, материальную поддержку и оказать существенную инвестицию в развитие и образование детей. Об этом пишет Юлия Паевская, основатель фонда.

"Если вы жена или муж, мама или папа, сын или дочь пленника, пропавшего без вести или павшего Защитника или Защитницы Украины, вы можете приложить минимум усилий, и потратить несколько минут времени и заполнив эту форму-опросник — стать подопечным Фонда "Мрия". Нам важно оставаться с вами в самые трудные времена, важно поддержать, важно помочь. Потому что вы не одни, мы не одни. Потому что вместе мы все можем пережить" — написала в своем Facebook Юлия Паевская.

Семьям, нуждающимся в помощи, нужно указать личные данные и указать статус "Защитника": пропавший без вести, погиб, в плену. Также родных просят сообщить о количестве детей, их желаниях по получению образования, дополнительных знаний по программированию или другим учебным дисциплинам, потребностям их семьи.

В пресс-службе фонда "Мрия" также отметили, что в российских тюрьмах находятся не только украинские военные, но и гражданские пленники. Оккупанты, отходя с украинских территорий, брали с собой заложников: это могли быть и врачи, инженеры, преподаватели (гражданское население). У них нет гарантий попасть в списки на обмен. Поскольку возвращение пленных часто является непубличным вопросом — их семьи остаются без должного внимания и поддержки.

Также проблема детей погибших героев — наиболее болезненная для украинского общества. Сейчас в Украине много детей, потерявших отца или мать на фронте. Это дети нового украинского поколения, которым нужно будет заниматься восстановлением Украины после победы. И мы должны приложить все усилия, чтобы они не жили с ощущением "безотечества". Мы все должны инвестировать в их будущее, потому что это наше с вами будущее, это будущее всей страны. Семьи погибших героев — не менее важны и часто нуждаются в финансовой и моральной поддержке для обучения и воспитания детей.

Анкету можно заполнить по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB93PJu3Q52A7OpCqZGiGmOiezXhu1Ycp79ZGj7cSppNQCCQ/viewform