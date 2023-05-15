кадыров проспонсировал украинские спецслужбы за коня: странная история от главы Чечни

Президент Чечни благодарит "украинские спецслужбы" за помощь

Глава Чеченской Республики рамзан кадыров заявил, что выкупил своего породистого коня Зазу у украинских спецслужб. В 2014 году против его животного были введены международные санкции, а в начале марта 2023 года коня выкрали из конюшни в Чехии.

Об этом друг путина сообщил в своем Telegram-канале. По словам кадырова, он заплатил за своего любимца "сущие копейки" — 18 тысяч долларов.

В начале 2023 года с кадыровым связались якобы "представители украинских спецслужб", которые предложили выкупить коня из "европейского плена". Президент Чечни согласился и подумал, что сделка будет оформлена официально: с коня снимут все санкции и легально направят домой, но произошло иначе. По словам кадырова, "украинские спецслужбы" в сговоре с чеченскими полицейскими выкрали коня с его тщательно охраняемого стойла.

Возвращение коня, стоимостью в 17 тысяч евро, обошлось кадырову в 18 тысяч долларов. Однако эту цену он назвал дешевой.

"Всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может. Сейчас Зазу на пути домой. И обошлось мне его возвращение… внимание: в 18 тысяч долларов! Да, да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!" — сообщил кадыров.

Однако президент Чечни не объяснил, кому именно он платил деньги: чешской полиции или же "украиснким спецслужбам". Эта новость насмешила пользователей сети, они шутят, что скоро все путинисты будут работать на Украину:

И этот спалился. Еще месяц и все будут работать на СБУ, ведь кораблик то тонет.

Чисто латентный донатер.

Да все они работают на ВСУ.

Троянский конь, дон.

А кадыровцев сколько выкупил?

Он хочет ВСУ конокрадами выставить?

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, рамзан кадыров пригрозил создать собственную армию. По его словам, особая силовая структура нужна "для защиты угнетенных народов по всему миру".