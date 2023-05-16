пригожин намекнул, что имеет контакт с Будановым: обещает через него помочь американцам

Главарь наемников заявил, что якобы намерен сотрудничать с главой укринской разведки

Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, который недавно обвинимл Минобороны россии во лжи, заявил, что якобы передаст тело погибшего в боях за Бахмут американского добровольца Николаса Дуйэна Меймера. За помощью он планирует обратиться не абы к кому, а к главе ГУР Украины Кириллу Буданову.

Об этом сообщает его пресс-служба. Главарь наемников подчеркнул, что сделает это "специально для издания The Washington Post".

По словам пригожина, The Washington Post откликнулось на его просьбу и передало все "имена, пароли и явки", необходимые для передачи тела украинской стороне с последующей доставкой на родину. При этом он сообщил, что сотрудничать якобы намерен лично с главой украинской разведки Кириллом Будановым.

"Безусловно, я передам тело американца, сделаю специально для издания The Washington Post. Они откликнулись на мою просьбу, я сегодня в личку получил все имена, пароли, явки. Сейчас будем работать с заказчиками. Будем работать жестко, "в рамках закона", я бы так сказал. А передавать конечно же буду, с трех раз догадайтесь, через кого. Кто не догадался, подсказка: через ГУР, через Кирилла Буданова", — сказано в сообщении пригожина.

Напомним, вчера The Washington Post написала, что пригожин не первый раз стремиться сотрудничать с украинской разведкой. В начале 2023 года он связывался с ГУР и предлагал сделку — ВСУ сдают Бахмут, а взамен получают информацию о местах расположения российских войск для нанесения по ним удара. Однако, судя по ситуации в Бахмуте сегодня, сделка с оккупантами так и не состоялась.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что наемники "Вагнера" угрожают российскому депутату публичной расправой. Если россия проиграет в войне (якобы из-за генерал-лейтенанта Виктора Соболева), "вагнеровцы" грозятся прийти на Красную площадь и изнасиловать его в извращенной форме.