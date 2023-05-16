"Если мы проиграем": "вагнеровцы" пригрозили страшной местью депутату Госдумы (видео 18+)

Оккупанты не выбирают выражений и грозят депутату публичной расправой

Наемники ЧВК "Вагнера" очень оскорбились предложением члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева наказывать тюремным сроком мобилизованных оккупантов, которые будут вступать в ряды ЧВК "Вагнера" и пригрозили публично наказать его так, как это принято в местах лишения свободы.

Соответствующее видео наемники опубликовали в одном из своих каналов.

В частности оккупанты, среди которых, по их словам, мобилизованный, "вагнеровец" и бывший заключенный, который вступил в ЧВК "Вагнера", угрожают депутату Соболеву, если россия проиграет в войне (якобы из-за него), прийти на Красную площадь и изнасиловать его в извращенной форме.

Это, по словам оккупантов, они сделают "чтобы защитить свой народ" не только с самим Соболевым, но и с "такими, как он". При этом они "кроют" Соболева разными матерными словами, упоминают его возраст, и приглашают приехать к ним. Снято видео на фоне разрушенных зданий.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, на днях Соболев предложил наказывать мобилизованных, вступивших в "Вагнер" и давать им от 10 до 15 лет тюрьмы. "ЧВК это незаконное вооруженное формирование, непонятно где зарегистрировано и что оно выполняет", — обосновал он свое предложение. В ответ главарь наемников евгений пригожин заявил, что депутата после таких слов нужно проверить на "антироссийскую дизентерию".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за частые истерики пригожина в социальных сетях и нелестные высказывания о работе Минобороны россии, кремль может его наказать.