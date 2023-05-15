В рф хотят серьезно наказывать мобилизованных за переход в ряды ЧВК "Вагнера"

В Госдуме рф предложили наказывать тюремным сроком мобилизованных оккупантов, которые будут вступать в ряды ЧВК "Вагнера".

С такой инициативой выступил местный депутат, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, пишет Nexta.

По его словам, за переход в ряды ЧВК нужно давать от 10 до 15 лет тюрьмы.

"ЧВК это незаконное вооруженное формирование, непонятно где зарегистрировано и что оно выполняет", — сказал он.

На такое заявление мгновенно отреагировал главарь наемников евгений пригожин. Он заявил, что депутата после таких слов проверить на "антироссийскую дизентерию".

"По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им надо премии давать. А те, кто идут в ЧВК "Вагнер", надо на 15 лет сажать… Что хочется сказать человеку, который позорит слово "генерал", Соболеву — бздила картонная, собирайся и дуй на фронт, болтун безмозглый", — сказал пригожин.

Ранее "Телеграф" писал, что пригожина могут ждать серьезные последствия за его позицию в отношении верхушки рф.