Вбивство дочки Дугіна: американські ЗМІ видали несподівану інформацію про роль України

Яку роль українські спецслужби відігравали у ліквідації росіянки, не вказано

У США вважають, що українські спецслужби причетні до загибелі російської пропагандистки та дочки ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна Дар’ї.

Як повідомляє The New York Times, у спецслужбах США вважають, що це може бути частиною ширшої таємної кампанії, яка може призвести до розширення конфлікту.

Повідомляється, що представники США жодним чином не брали участі в цій операції і навіть не були про неї поінформовані. Звіт, в якому міститься оцінка причетності українських спецслужб до загибелі Дугіної, був поширений у Білому домі минулого тижня.

Видання пише, що в США розчаровані "відсутністю прозорості" у проведенні таємних операцій особливо на території росії, але вважають, що ліквідація Дугіної може бути однією з "найсміливіших операцій на сьогодні", яка демонструє, що Україна може підібратися дуже близько до видатних діячів російської пропаганди.

Зазначається, що деякі американські чиновники вважають, що метою операції міг бути сам Дугін, який того дня вижив завдяки збігу обставин.

При цьому в матеріалі йдеться про те, що у Вашингтоні не виключають, що частина керівництва України могла і сама не знати, що така операція могла готуватися.

Як повідомлялося, Дар’ю Платонову (Дугіну) підірвали в автомобілі у Підмосков’ї пізно увечері 20 серпня.

Росіяни одразу почали звинувачувати в цьому вбивстві Україну, проте радник глави Офісу президента Михайло Подоляк рішуче відкинув ці звинувачення.

Пізніше відповідальність за вибух взяли він партизани "Національної республіканської армії".