Убийство дочери Дугина: американские СМИ выдали неожиданную информацию о роли Украины

Какую роль украинские спецслужбы отыгрывали в ликвидации россиянки не указано

В США считают, что украинские спецслужбы причастны к гибели российской пропагандистки и дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи.

Как сообщает The New York Times, в спецслужбах США считают, что это может быть частью более широкой тайной кампании, которая может привести к расширению конфликта.

Сообщается, также, что представители США никаким образом не принимали участия в этой операции и даже не были о ней проинформированы. Отчет, в котором содержится оценка причастности украинских спецслужб к гибели Дугиной был распространен в Белом доме на прошлой неделе.

Издание пишет, что в США разочарованы "отсутствием прозрачности" в проведении тайных операций особенно на территории россии, но считают, что ликвидация Дугиной может являться одной из "самых смелых операций на сегодняшний день", демонстрирующей, что Украина может подобраться очень близко к видным деятелям российской пропаганды.

Отмечается, что некоторые американские чиновники полагают, что целью операции мог быть сам Дугин, который в тот день выжил благодаря стечению обстоятельств.

При этом в материале говорится, что в Вашингтоне не исключают, что часть руководства Украины могла и сама не знать, что такая операция могла готовиться.

Как сообщалось, Дарью Платонову (Дугину) взорвали в автомобиле в Подмосковье поздно вечером 20 августа.

Россияне сразу же начали обвинять в этом убийстве Украину, однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк решительно отверг эти обвинения.

Позже ответственность за взрыв взяли на себя партизаны "Национальной республиканской армии".