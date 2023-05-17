Известному путинцу приготовиться? Буданов заинтриговал интересной деталью в своем кабинете (фото)

Буданов продолжает интриговать

В кабинете у начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова продолжают находить интересные вещи. После того, как сеть гудела о карте москвы у него на стене разведчик подкинул новых поводов для обсуждений.

Так, боевой санитар добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" Рина Резник заметила на столе у Буданова необычную книжку и рассказала об этом в сети.

"Ну что сказать, выходит что Буданов наш. Товарищи левые, не знаю, как вам теперь жить…", — прокомментировала свой пост медик.

Что примечательного в книге Буданова?

Книга на столе у разведчика написала известный французским философом Рене Геноном.

Рене Генон — представитель так называемого интегрального традиционализма, который писал о едином духовном знании, увековеченном в древних священных книгах и хранящемся в основных мировых религиях. Народ и эпоха, отступающие от этого первоначального знания и связанной с ним традиции, неизбежно оказываются в кризисе.

Примечательно, что одним из главных известных широкой общественности традиционалистов является российский пропагандист Александр Дугин, дочь которого была убита при взрыве в Подмосковье. Позже, к слову, американские СМИ, заявили, ссылаясь на свои источники, что к взрыву якобы могли быть причастны украинские спецслужбы.

Некоторые в комментариях предположили, что детали в кабинете у главного разведчика Украины появляются не просто так, а якобы так он на что-то намекает украинцам.

Однако, если это и так, пока не понятно что это могло бы значить — намек Дугину или заявление о своих взглядах для украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов сделал неожиданное признание о том, почему контрнаступление ВСУ так долго не начинается.

Также мы сообщали, Буданов утверждает, что элиты недовольны действиями путина.