Почему контрнаступление ВСУ так долго не начинается: Буданов сделал неожиданное признание

У информкампании протиф рф есть и свои "побочки"

Постоянные заявления о грядущем контрнаступлении ВСУ, которые делают уже почти полгода, являются частью информационной кампании против россии, которая призвана запутать россиян. И это уже сработало.

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов во время интервью проекту "Разные люди".

Буданов дал понять, что заявлениями о контрнаступлении Украина специально вводит россию в заблуждение.

"Сейчас и со временем все смогут увидеть куда это привело и приведет, а также какие последствия будет иметь. То, что мы дезориентировали противника (заявлениями о контрнаступлении — Ред.) — это точно факт, это уже произошло, происходит и пока это не закончится, я так думаю, что они не поймут, что вообще происходило и произошло", — заявил Буданов.

При этом глава ГУР признал, что побочным действием этой кампании является дезориентация и украинского общества, но это вынужденная мера.

"Частично — да (происходит дезориентация общества — Ред.), но необходимо поставить другой вопрос: что важнее запутать противника или рискнуть тем, что в Украине кто-то это не совсем правильно поймет? Как по мне ответ очевиден", — добавил Буданов.

Напомним, ранее мы писали о том, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что одиозный нардеп Евгений Шевченко работал на ГУР.

Также мы сообщали, что Буданов сделал признание насчет ликвидации важных врагов.