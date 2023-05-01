"Финишная прямая": Резников сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Окончательное решение о времени и месте проведения контрнаступления будет принимать Генштаб

Подготовительный этап к анонсированному весеннему контрнаступлению ВСУ уже выходит на финишную прямую. В Минобороны верят в его успешное проведение.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в эфире телемарафона. По его мнению, многое было сделано для того, чтобы контрнаступление было удачным. В то же время необходима уверенность Генерального штаба ВСУ – от главкома до командующих соответствующих родов войск, потому что без нее нет смысла идти в наступление.

"Поэтому все должно быть спланировано, продуманы три ключевых вещи. Это наличие вооружения, которое нужно будет использовано, второе – это подготовленные люди, наши защитники, защитницы, знающие свой план на своем уровне, а значит, этот план существует. И третье – это обеспечение этого пришествия всеми необходимыми вещами", — подчеркнул министр.

Резников отметил, что украинские военные должны быть полностью обеспечены техникой, снарядами и горючим. Тем временем, по его словам, подготовительный этап к контрнаступлению уже подходит к завершению. Окончательное решение о времени его начала и месте проведения будет принимать Генштаб ВСУ.

"Я считаю, что по состоянию на сегодняшний день мы выходим на финишную прямую, когда можем сказать: да, все готово. А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя у Генерального штаба, главкома и его команды будет понятно: как, где и когда", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ОК "Юг" сделали важное заявление о контрнаступлении ВСУ. По словам Натальи Гуменюк, оно уже идет небольшими шагами.