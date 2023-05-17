Проблемы с наркотиками и не только: Буданов рассказал, что происходит с кадыровым

О точном диагнозе глава разведки говорить не стал

Глава Чечни рамзан кадыров имеет определенные проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось принимать наркотические вещества.

Информацию об этом озвучил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналисту Сергею Иванову.

Глава ГУР отметил, что у кадырова есть определенные проблемы со здоровьем, о которых он получал доклады. Кроме того, Буданов говорит, что глава Чечни имеет серьезные проблемы с чрезмерным потреблением наркотических препаратов.

"Он был вынужден с начала употреблять их как допинг, затем как обезболивающее. Дальше уже пошла проблема", — сказал он.

При этом начальник украинской разведки отмечает, что кадырову периодически приходится лечиться. Зачастую это происходит на территории россии, но с привлечением специалистов из других стран.

Как сообщалось ранее, слухи о болезни кадырова начали распространяться в начале 2023 года, поскольку в СМИ обратили внимание, что тот заметно растолстел.

При том масла в огонь подлило то, что он появлялся на публике с медицинским прибором на руке.

Позже в западных СМИ всплыла информация о том, что кадыров подсел на таблетки.