Проблеми з наркотиками і не тільки: Буданов розповів, що відбувається з кадировим

Про точний діагноз глава розвідки говорити не став

Глава Чечні рамзан кадиров має певні проблеми зі здоров’ям, через що йому доводилося вживати наркотичні речовини.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю журналісту Сергію Іванову.

Глава ГУР зазначив, що у кадирова є певні проблеми зі здоров’ям, про які він отримував доповіді. Крім того, Буданов каже, що голова Чечні має серйозні проблеми із надмірним споживанням наркотичних препаратів.

"Він був змушений спочатку вживати їх як допінг, потім як знеболювальне. Далі вже пішла проблема", — сказав він.

При цьому начальник української розвідки зазначає, що кадирову періодично доводиться лікуватися. Найчастіше це відбувається на території росії, але із залученням фахівців з інших країн.

Як повідомлялося раніше, чутки про хворобу кадирова почали поширюватися на початку 2023 року, оскільки у ЗМІ звернули увагу, що той помітно погладшав.

При цьому олії у вогонь підлило те, що він з’являвся на публіці з медичним приладом на руці.

Пізніше в західних ЗМІ випливла інформація про те, що кадиров підсів на таблетки.