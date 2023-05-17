"Вислухати можемо, але...": у Зеленського відреагували на мирну ініціативу країн Африки

У команді Зеленського готові вислухати будь-які пропозиції щодо переговорів з рф, але є нюанс

Президент України Володимир Зеленський готовий вислухати лідерів низки африканських країн, які приїдуть до Києва зі своєю мирною ініціативою.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна готова вислуховувати пропозиції від різних держав, пише SkyNews.

У Зеленського зазначили, що на сьогоднішній день єдиним реалістичним планом є "формула миру", запропонована Україною.

"Війна триває на території України. Тому єдиним планом є і буде український план", — сказав він.

Жовква нагадав, що нещодавно із мирною ініціативою виступали також представники Китаю та Бразилії.

"Ми знаємо про китайські ідеї. Минулого тижня у Києві побував представник президента Бразилії. Усі пропозиції будуть розглянуті", — пообіцяв він.

Про бажання допомогти встановити мир в Україні днями заявив президент Південної Африки Сіріл Рамафоса. За його словами, разом із лідерами Замбії, Сенегалу, Республіки Конго, Уганди та Єгипту він збирається відвідати Київ та москву. Рамафоса зазначив, що таке рішення ухвалив після переговорів із Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.

Раніше "Телеграф" писав про те, як колишній глава МЗС України Володимир Огризко оцінив перспективи посередництва Китаю у переговорах із росією.