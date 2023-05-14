Невдячна справа: ексголова МЗС оцінив перспективи посередництва Китаю в переговорах з росією

Ексміністр радить не чекати від Китаю конструктиву

Спецпредставник КНР Лі Хуей відвідає на наступному тижні Україну та росію аби обговорити можливості реалізації миру. "Миротворчі" бажання Китаю посилилися в останні місяці.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Китай насправді тільки намагається створити враження, що є посередником. При цьому КНР виступає на російському боці.

Ексдипломат зазначає, що посередником не може бути той, хто опосередковано допомагає агресору. Огризко нагадав про економічну допомогу, а також про дані розвідок, що є ймовірність і військової допомоги.

Про вибір Китаю в бік росії, на думку колишнього міністра, свідчать і деякі політичні моменти. Огризко наголошує, що це було передбачувано, адже і КНР, і росія є тоталітарними державами. "Очікувати від КНР чогось конструктивного у рамках реальної посередницької місії – справа невдячна", — говорить ексміністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Єврокомісія може ввести санкції проти китайських компаній, які продавали чіпи в росію. Водночас існує і інша думка, що саме Китай зможе посадити росію за стіл переговорів. Про важливу роль КНР в переговорах говорив і відомий дипломат Генрі Кіссінджер.