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Невдячна справа: ексголова МЗС оцінив перспективи посередництва Китаю в переговорах з росією

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
КНР та росію пов'язують схожість влади Новина оновлена 14 травня 2023, 08:05
КНР та росію пов'язують схожість влади. Фото finparty.ru

Ексміністр радить не чекати від Китаю конструктиву

Спецпредставник КНР Лі Хуей відвідає на наступному тижні Україну та росію аби обговорити можливості реалізації миру. "Миротворчі" бажання Китаю посилилися в останні місяці.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Китай насправді тільки намагається створити враження, що є посередником. При цьому КНР виступає на російському боці.

Ексдипломат зазначає, що посередником не може бути той, хто опосередковано допомагає агресору. Огризко нагадав про економічну допомогу, а також про дані розвідок, що є ймовірність і військової допомоги.

Про вибір Китаю в бік росії, на думку колишнього міністра, свідчать і деякі політичні моменти. Огризко наголошує, що це було передбачувано, адже і КНР, і росія є тоталітарними державами. "Очікувати від КНР чогось конструктивного у рамках реальної посередницької місії – справа невдячна", — говорить ексміністр.

Повний текст розмови доступний за посиланням: Втручання рф у турецькі вибори, "прогин" грузинської верхівки та "миротворчість" Китаю — в інтерв'ю ексглава МЗС України Огризка

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Єврокомісія може ввести санкції проти китайських компаній, які продавали чіпи в росію. Водночас існує і інша думка, що саме Китай зможе посадити росію за стіл переговорів. Про важливу роль КНР в переговорах говорив і відомий дипломат Генрі Кіссінджер.

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#Китай #Росія #Переговори