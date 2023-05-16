"Обидва згодні": президент ПАР поговорив із Зеленським і путіним, є результат

Рамафоса поговорив із Зеленським і путіним

Слідом за Китаєм до Києва вирішили відправити свого представника ще й у ПАР. Там заявили, що вже обговорили це і з Зеленським, і з путіним.

Про це пише "Телеграф ", посилаючись на заяву Президента ПАР Матамелі Рамафоси.

За його словами, він від імені країн Африки поговорив із путіним та Зеленським. Результатом переговорів стало те, що український президент і російський диктатор погодилися прийняти місію африканських лідерів з мирної ініціативи.

Також він повідомив генсеку ООН про мирний план для України, який підготували глави низки африканських держав, включаючи ПАР, Сенегал, Уганду та Єгипет.

"Я бачу своє завдання в тому, щоб досягти завершення кризи в Україні мирним шляхом", - сказав Рамафоса під час поїздки на південний схід ПАР.

Також лідер ПАР заявив, що у Вашингтоні, Лондоні, ЄС проінформовані про мирну ініціативу країн Африки щодо України, план отримав "насторожену підтримку"

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