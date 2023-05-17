"Залужний ставить план — 300 тисяч": смішна пісня українського пародиста про втрати рф шириться мережею

Відео стало справжнім хітом цього дня

Кількість ліквідованих російських окупантів подолала ще один рубіж — 200 тисяч, і до "ювілейних" цифр на каналі відомого пародиста та українського захисника Богдана Процишина було опубліковано відповідне відео, яке швидко розлетілося по соцмережах та викликало захоплення у користувачів.

Так, уранці 17 травня Генеральний штаб України оновив статистику, з якої випливає, що кількість ліквідованих російських загарбників вже становить 200 тисяч. Через деякий час на YouTube-каналі "Процишин Офіційний" було опубліковано ролик із піснею, присвяченою цій події.

"Хороші новини – добрих росіян побільшало, і тепер їх уже понад 200 тисяч! На честь такої події – нова пісня Богдана Процишина – 200 тисяч! Хтось має це зробити", – зазначається в описі під відео.

На момент публікації цього матеріалу відео Процишина набрало 3,9 тисячі лайків на його YouTube-каналі й ще майже тисячу сторінок у Facebook.

"Синє небо, жовтий лан. Ніби сам Господь велів, і Залужний ставить план: 300 тисяч мо**алів", — співає Процишин у своїй пісні.

Варто зазначити, що користувачі мережі в захваті від хіта пародиста та військового, про що вони пишуть у коментарях під роликом.

Що пишуть у мережі щодо 200 тисяч ліквідованих окупантів

У соціальних мережах активно обговорюють тему "ювілейних" цифр. На цю тему з’являються кумедні фотожаби, меми та жарти від користувачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США назвали ймовірну кількість втрат серед російських військових за час повномасштабної війни, а також повідомили, скільки ще окупантів перебуває в Україні.