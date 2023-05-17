Зернова угода продовжується: Ердоган озвучив строки і висловився про путіна

Туреччина отримала гарантії від рф щодо безперешкодного виходу турецьких судів з портів Миколаїв та Ольвія

Питання щодо зернової угоди, дія якої закінчується 18 травня, було вирішено. Зернову угоду між росією та Україною буде продовжено ще на два місяці.

Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє російська пропагандистська агенція ТАРС.

"У липні 2022 року росія та Україна за участю Туреччини та ООН підписали угоду про вивезення зерна з чорноморських портів. Для доставки зерна до Чорного моря для проходження суден створили безпечні фарватери. Туреччина докладатиме всіх зусиль для повного виконання зернової угоди", — сказав Ердоган.

Також Ердоган подякував російському диктатору володимиру путіну за підтримку в ініціативах Туреччини щодо зернової угоди. Також він заявив, що Туреччина отримала гарантії від росії щодо безперешкодного виходу турецьких суден з портів Миколаїв та Ольвія.

У березні 2023 року, коли строк дії угоди минув, росія також погодилася продовжити її лише на 60 днів, а не на 120, як передбачало угоду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 травня у Стамбулі стартувала чотиристороння зустріч України, Туреччини, росії та представників ООН з питання продовження зернової угоди. На початку переговорів міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв, що бік рухаються до спільного рішення продовжити угоду.