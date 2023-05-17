Зерновая сделка продлеватся: Эрдоган озвучил сроки и высказался о путине

Турция получила гарантии от рф по беспрепятственному выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

Вопрос по зерновому соглашению, действие которого истекает 18 мая, был решен. Зерновая сделка между россией и Украиной будет продлена еще на два месяца.

Об этом сегодня, 17 мая, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"В июле 2022 года россия и Украина при участии Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов. Для доставки зерна в Черном море для прохождения судов создали безопасные фарватеры. Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения зерновой сделки" — сказал Эрдоган.

Также Эрдоган поблагодарил российского диктатора владимира путина за поддержку в инициативах Турции по зерновой сделке. Также он заявил, что Турция получила гарантии от рф по беспрепятственному выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия.

Стоит отметить, что в марте 2023 года, когда срок действия сделки истек, рф также согласилась продлить ее лишь на 60 дней, а не на 120, как предполагало соглашение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 мая в Стамбуле стартовала четырехсторонняя встреча Украины, Турции, россии и представителей ООН по вопросу продления зерновой сделки. В начале переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что сторону двигаются к общему решению продлить сделку.