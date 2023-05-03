Из-за критики в медиа "зерновых переговоров" Шмыгаль собирается уволить советника министра — журналистка

Речь идет о провале переговоров по поставкам продовольствия в ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль ищет виновных в публикации статьи на сайте Цензор.Нет о провале переговоров с Евросоюзом относительно запрета импорта продовольствия. "Подозреваемым" считается советник министра агрополитики Михаил Соколов. О скандале в правительстве написала на своей странице в Facebook журналистка Цензора Татьяна Николаенко. По ее словам, по информации Шмыгаля, именно Николаенко сообщила пресс-службе о том, что инициатором статьи якобы выступил Соколов.

"Жизнь power woman, о которой я даже не подозревала. Оказывается, я могу даже ничего не делать, но привести к кадровым изменениям. В Кабмине уже два дня скандал из-за статьи о черном зерне. Денис Шмыгаль предъявляет авторство этой статьи советнику министра АПК Соколову с примечанием, которое сдала я. Соколова могут за это уволить уже на днях", — написала Николаенко.

С формулировкой о "черном зерне" на сайте Цензор.Нет был опубликован один материал, посвященный выводам временной следственной комиссии Верховной Рады, которая исследовала контрабандные потоки через зерновой коридор. Впрочем, в нем не упоминается фамилия премьер-министра.

В то же время несколько публикаций было посвящено ходу переговоров с ЕС и соседними странами о запрете импорта и ограничении транзита. В частности, была подвергнута критике неудачная тактика переговоров , которую избрало правительство, а также описаны негативные последствия , которые провал таких переговоров будет иметь для экономики. Автор материалов считает, что в аграрном фиаско виноват лично Денис Шмыгаль как глава правительства, поскольку экономические вопросы находятся в его непосредственной компетенции.

О том, что речь идет именно об одном из критических материалов относительно переговоров с Евросоюзом, Татьяна Николаенко уточнила в комментариях к посту: "Человека увольняют, потому что он вроде бы написал плохую статью о Шмыгале. И на него якобы донесла я".

Журналистка возразила, что имеет какое-либо отношение к истории. "Меня не устраивает, что кто-то сплетничает обо мне и таким образом решает свои шкурняки. …Я не общаюсь с пресс-службой премьера от слова "совсем"… И о статье я до сих пор не знала и даже ее не читала. Не говоря, чтобы разносить сплетни. Не мой метод", — написала она. При этом она пообещала поинтересоваться зерновой тематикой после получения информации.

Михаил Соколов, о котором говорится в сообщении Николаенко, действительно советник министра агрополитики. Он был одним из кандидатов в Верховную Раду по списку "Слуги народа", которого исключили из перечня еще до официального баллотирования из-за связей с Россией.

Ситуация по зерновому кризису продолжает разворачиваться в неблагоприятном для Украины ключе. Во вторник, 2 мая, Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины.

Запрет на импорт касается четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – происхождением из Украины. Она направлена на устранение логистических проблем, связанных с этими товарами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Мероприятия продлятся до 5 июня 2023 года. В этот период эти товары могут импортироваться во все государства ЕС, кроме упомянутых пяти.

В то же время через их территорию может осуществляться транзит украинской продукции.